Endless Love anticipazioni 18 giugno: Emir strangola Onder, Vildan cede al ricatto e svela il piano di Ozan

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 18 giugno su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Emir minaccia di uccidere Onder. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 17 giugno: Ozan, parlando al telefono con sua sorella Nihan, le conferma che si costituirà, anche per permetterle di fuggire da Emir e vivere una vita felice con Kemal. Ha in seguito dei timori, ma Zeynep lo convince a rimanere fermo nei suoi propositi. Emir, da un messaggio letto sul cellulare di Leyla, scopre che Kemal e Nihan si imbarcheranno su una nave e la individua grazie al fidato Tufan.

Asu, nel frattempo, scopre che Tufan le sta nascondendo delle informazioni. Leyla va a trovare Fehime e Hüseyin e cerca di far capire loro le ragioni della partenza di Kemal, rivelandogli inoltre che il matrimonio di Nihan ed Emir è solo un matrimonio di facciata e che la donna chiederà il divorzio.

Anticipazioni del 18 giugno: La fuga dei due amanti e la frustrazione di Emir

Nihan e Kemal si trovano nel loro nascondiglio segreto, una piccola baita in mezzo ai boschi. Lontani da tutto e da tutti, lì possono finalmente respirare, lontani dall'ombra minacciosa di Emir. Quest'ultimo, intanto, è un vulcano in eruzione. La sua rabbia si riversa su Onder, suo suocero. Kozcuoğlu stringendo il collo dell'uomo con una mano ferrea, gli chiede di rivelargli il contenuto della lettera lasciata da Ozan e Zeynep. Onder nonostante si senta mancare il respiro, scuote la testa in segno di diniego.

Vildan smaschera il piano di Ozan

Preoccupata che Emir possa strangolare realmente suo marito, Vildan, rompe il silenzio chiedendo all'uomo di fermarsi, promettendogli che sarà lei a rivelargli il contenuto della lettera. La donna confessa che Ozan vuole costituirsi e confessare tutto quello che è successo quella notte, sacrificandosi per la libertà di sua sorella. Subito dopo Emir, convinto che Yasemin sia in contatto con Nihan, minaccia la ragazza e ntimandole di riferire all'amica di tornare a casa

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Emir continua a dare la caccia a Kemal e Nihan.