Endless Love anticipazioni 17 Luglio: Asu teme che Emir la scopra, Ozan cade in depressione

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 17 luglio alle 14:10 su Canale 5, Ozan cade in depressione.

Anticipazioni del 17 luglio: I consigli di Vildan a Ozan

Asu si è avvicinata ad Emir e a suo padre per vendicarsi dello stato comatoso in cui si trova sua madre e per averla costretta a vivere ai margini della società: nelle scorse puntate abbiamo scoperto che Asu è la sorella segreta di Emir e che quest'ultimo fino a qualche tempo fa ignorava della sua esistenza.

Galip, quando ha scoperto che sua moglie era incinta, convinto di essere stato tradito, l'ha spinta a tentare il suicidio. La donna è viva ma da anni è in pratica un vegetale. Ora la ragazza, che ha dalla sua parte Tufan, teme che suo fratello sia vicino a scoprire la sua vera identità ed ha paura della sua reazione.

Ozan è depresso per la fuga di sua moglie

Ozan, da parte sua è caduto in depressione perché sua moglie ha abbandonato la casa per rifugiarsi dai genitori. Il figlio di Vildan non sa che il bambino che sta aspettando sua moglie è di Emir e che quest'ultimo ha tentato di farla abortire. Zeynep inoltre, ha dovuto raccontare una bugia a Kemal.

Provando a non farsi scoprire, gli ha detto di aver tentato di abortire a causa delle pressioni esercitate da sua suocera e da Emir. Vedendo il figlio triste e sconsolato, Vildan gli chiede di essere paziente e di aspettare, convinta che quella di Zeynep sia solo una messinscena e che, se Ozan la ignora, lei tornerà da lui.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ozan supplica Zeynep di non abbandonarlo.