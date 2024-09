Endless Love anticipazioni 17 settembre: Nihan fa una scoperta sconvolgente sui messaggi di Ozan e va da Kemal

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 17 settembre su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che il passato torna prepotentemente a galla, e la verità sembra essere sempre più vicina. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Asu incontra Galip al cimitero

Kemal riesce finalmente a ottenere le registrazioni delle ultime telefonate di Ozan dal carcere, consapevole che in quelle conversazioni potrebbero celarsi importanti rivelazioni. La determinazione di Nihan a scoprire la verità sul fratello cresce sempre di più. Anche se non aveva risposto alle sue ultime chiamate, ora è decisa ad ascoltare le registrazioni.

Tuttavia, le difficoltà non mancano: i messaggi vocali che Ozan le aveva lasciato sono stati misteriosamente eliminati. In un atto disperato, Nihan organizza delle fughe notturne per recarsi di nascosto a casa di Kemal, nel tentativo di ascoltare personalmente le registrazioni e cercare indizi su cosa sia realmente accaduto a Ozan.

Galip ha chiesto un incontro ad Asu

Nel frattempo, Asu, sempre più coinvolta negli intrighi familiari, decide di incontrare suo padre, Galip, in un luogo simbolico: il cimitero dove riposa suo zio Hakki. La scelta di questo luogo non è casuale, poiché il legame tra Hakki e i segreti della famiglia continua a essere un elemento di tensione tra i vari protagonisti. Durante l'incontro, si intensificano i dubbi di Asu sulla sua stessa famiglia e sulla lealtà del padre, aumentando la pressione psicologica su di lei.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: L'arrivo improvviso di Emir manda a monte i piani di Nihan.