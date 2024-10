Endless Love, anticipazioni 17 ottobre: Ayhan è in trappola, Kemal ha un piano per ottenere il DNA di Deniz

Ecco le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 17 ottobre alle 14:10 su Canale 5, Zehir testa la lealtà di Zehra. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Kemal vuole la verità sulla paternità di Deniz

Ayhan, scorrendo attentamente un documento che ha appena ricevuto, scopre in dettaglio che riguarda una vendita conclusa con la Kozcuoglu Holding. Con l'aiuto di Kemal, inizia a comprendere che si tratta di un trucco ben architettato da Emir, destinato a danneggiare sia lui che Leyla. Questo documento non è altro che una trappola, un tentativo di Emir di screditare Ayhan e mettere in pericolo il suo legame con Leyla.

Nel frattempo, Kemal è determinato a dare il via a un piano audace per irrompere nell'abitazione di Emir e sventare i suoi piani malvagi prima che Nihan parta per il viaggio con Deniz. Sa che ogni secondo è prezioso e decide di coinvolgere Zehir, il quale ha dimostrato di avere delle abilità strategiche non indifferenti.

Kemal cerca di dimostrare la paternità di Deni

Zehir, consapevole della delicatezza della situazione, decide di mettere alla prova Zehra. Tramite una telefonata fittizia, Zehir lascia intendere che sta preparando un furto di un documento prezioso dall'ufficio di Emir che viene subito allertato dalla donna. Il perfido Kozcuoğlu corre immediatamente in azienda, pensando che Zehir stia tramando contro di lui.

