Endless Love anticipazioni 16 luglio, Nihan è in pericolo di vita, Emir e Kemal si alleano per salvarla

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 16 luglio su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che un conflitto a fuoco mette tutti in pericolo. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love del 16 luglio: Alla centrale telefonica scoppia il caos, tutti sono in pericolo

Nazif, temendo che Emir sia sulle sue tracce per ucciderlo, gli tende una trappola, promettendogli di svelare finalmente il nome di colui che lo ricatta. Per precauzione, chiama anche Nihan sul posto con l'intenzione di prenderla in ostaggio nel caso le cose con Emir dovessero andare male. Kemal, che ha ascoltato la telefonata, decide di seguirla all'indirizzo indicato.

Nihan si ritrova così all'interno di una vecchia centrale telefonica, tenuta in ostaggio da Nazif. Kemal ed Emir, avvisati della situazione, si precipitano sul posto per salvarla. Tuttavia, entrambi cadono nella trappola preparata da Nazif: Emir viene minacciato con una pistola puntata, mentre Kemal sta per intervenire. In un momento di confusione, Nazif viene improvvisamente colpito da diversi colpi di arma da fuoco e muore sul colpo.

Nihan è stata rapita da Nazif

La situazione è caotica e nessuno riesce a capire chi abbia sparato. Kemal chiama immediatamente la polizia e tutti e tre vengono portati in centrale per rilasciare le loro deposizioni. Il poliziotto presto sospetta che Emir stia nascondendo la verità sulle dinamiche dell'omicidio, ma sembra deciso ad approfondire l'indagine fino in fondo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Nihan raggiunge in sogno Kemal.