Endless Love, anticipazioni 16 gennaio: Kemal intrappolato nella camera iperbarica, la tragedia incombe

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 16 gennaio alle 14.10 su Canale 5: Zeynep collabora per salvare suo fratello. La soap è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Mentre Nihan si prepara per il matrimonio, Kemal, con l'aiuto di Ayhan e Zehir, fa presidiare il luogo della cerimonia dai suoi uomini nel timore di un attacco di Emir. La banda del suo nemico, in effetti, capitanata da Mehmet, viene avvistata lì dagli uomini di Ayhan e portata con la forza nel magazzino.

Ayhan e Zehir tirano un sospiro di sollievo per essere riusciti a sventare l'attacco, ma presto si rendono conto che si trattava solo di un diversivo orchestrato da Emir. Il vero piano è ben più oscuro: rapire Kemal e condurlo in un ospedale abbandonato. Lì, Emir intende eliminarlo in modo spietato, utilizzando una camera iperbarica per causarne la morte tramite depressurizzazione e privazione di ossigeno.

Kemal chiuso nella camera iperbarica

Anticipazioni di Endless Love: Ayhan e Zehir scoprono il rapimento di Kemal

Nihan è tormentata dall'assenza del suo promesso sposo. La sposa, già immersa nelle emozioni del grande giorno, è sopraffatta da un'angoscia crescente poiché non riesce a contattare il suo futuro marito. Inconsapevole del rapimento orchestrato da Emir, Nihan teme il peggio ma cerca di mantenere la calma per non destare sospetti.

Nel frattempo, Ayhan e Zehir si rendono conto della scomparsa di Kemal e iniziano immediatamente a indagare. Grazie alla loro determinazione e all'aiuto di Zeynep, riescono a mettere insieme i pezzi del puzzle. La donna, ancora legata a Emir ma desiderosa di redimersi, fornisce indizi cruciali che portano Ayhan e Zehir a identificare l'ospedale abbandonato come il luogo in cui Kemal è stato portato. Scoprono inoltre il macabro piano di Emir: intrappolare Kemal in una camera iperbarica per ucciderlo con la depressurizzazione.

Zeynep e Zehir si precipitano all'ospedale, affrontando una corsa contro il tempo per salvare l'ingegnere. Una volta sul posto, riescono a localizzare Kemal, che ormai annaspa, quasi privo di vita, intrappolato nella camera iperbarica. Con grande sforzo, riescono a liberarlo, e Kemal viene salvato appena in tempo. Il giovane si riunisce con Nihan e nonostante l'intento di Emir di distruggere la loro unione, l'amore e la determinazione dei due innamorati trionfano ancora una volta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Prima delle nozze con Kemal, Nihan riceve un dono speciale da parte di Vildan.