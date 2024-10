Endless Love, anticipazioni 15 ottobre: Kemal smaschera l’inganno di Asu ed Emir, Fehime in crisi

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 15 ottobre su Canale 5 alle 14:10 circa, Zehir scopre Tufan e cambia strategia per ottenere il DNA di Deniz. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Fehime soffre dopo aver messo alla porta sua figlia

Il piano di Asu ed Emir per ostacolare Kemal prende forma in maniera subdola. Sfruttando la sua vicinanza a Kemal, la donna, alleata con Emir, riesce a sostituire il ciuccio di Deniz con uno diverso, così da manipolare i risultati del test del DNA e far credere a suo marito che la bambina non sia sua figlia. Al mattino, ignaro del tradimento, l'ingegnere si avvia di buon'ora alla clinica per far analizzare il campione, credendo di avere finalmente la prova che Deniz è sua figlia.

Tuttavia, Kemal non è uno sprovveduto e aveva già previsto la possibilità di un inganno. Infatti, aveva avvertito Zehir di tenere d'occhio qualsiasi mossa sospetta. Zehir, che ha sempre dimostrato fedeltà assoluta a Kemal, scopre subito che Tufan lo sta seguendo per conto di Emir. Con questa informazione cruciale, il giovane Soydere e Zehir elaborano rapidamente un nuovo piano: cambiare percorso e metodo per ottenere un campione autentico del DNA di Deniz.

Zehir aiuta Kemal a scoprire la paternità di Deniz

Mentre tutto questo accade, le tensioni familiari si intensificano. Fehime, devastata dal recente scontro con Zeynep e dal fatto di averla cacciata di casa, è tormentata dal rimorso e dal conflitto interiore. Nonostante le bugie e i tradimenti di Zeynep, rimane pur sempre una madre, e l'idea di aver spezzato il legame con sua figlia la consuma di dolore. Nel frattempo, Nihan continua a vivere sotto la minaccia di Emir, cercando disperatamente di mantenere la calma per proteggere Deniz.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal decide di fare a Deniz un regalo speciale.