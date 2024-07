Endless Love, anticipazioni 15 luglio: Nazif prende Nihan in ostaggio per ricattare Emir

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 15 luglio su Canale 5 alle 14:10: Emir cade nella trappola di Nazif? Il titolo originale della serie è Kara Sevd, il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love del 15 luglio: L'Intrigo di Nazif tra ricatti e ostaggi

Zehir ha scoperto il nome della persona che ha segnalato l'incidente stradale di Emir e Nihan: si tratta di Nail Bozcam. Kemal e Zehir vanno a casa di Nail per avere spiegazioni, ma l'uomo, in sedia a rotelle, afferma di non essersi mai mosso da casa e di non essere in grado di guidare un'automobile.

Nail, sospettando che la visita improvvisa dei due uomini sia stata causata dal fratello Nazif, decide di telefonargli, convinto che abbia avuto un ruolo nell'accaduto. L'uomo, che effettivamente è l'informatore di Hakki e ha segnalato l'incidente automobilistico di Nihan ed Emir, inizia a temere che Kozcuoğlu stia cercando di vendicarsi.

Nihan rischia di essere presa in ostaggio da Nazif

Spaventato dalla possibilità di essere scoperto, cerca aiuto da Hakki. Quest'ultimo, consapevole della situazione, rassicura Nazif, spiegandogli di avere un piano preciso e che, seguendo le sue istruzioni, tutto andrà per il meglio. Seguendo i consigli di Hakki, Nazif decide di affrontare la situazione direttamente. Fissa un incontro con Emir, promettendogli di rivelare finalmente il nome del ricattatore che lo sta tormentando.

Contemporaneamente, contatta anche Nihan, attirandola con la promessa di fornirle prove concrete contro Emir. In realtà, il suo vero intento è di usare la donna come ostaggio per proteggersi da eventuali ritorsioni del marito durante l'incontro. L'uomo spera che la presenza della donna possa dissuadere Emir da qualsiasi azione violenta.

Quando Nihan riceve la chiamata da Nazif e parla del loro appuntamento ad alta voce, Kemal origlia la conversazione. Insospettito, dalle parole che ha ascoltato decide di appuntarsi l'indirizzo che la ragazza ha ricevuto dal fratello di Nail, poi, senza farsi notare prende la sua macchina e la segue fino al luogo dell'incontro.