Endless Love, anticipazioni 15 gennaio: Emir trama di rapire e uccidere Kemal prima delle nozze con Nihan

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 15 gennaio alle 14:10 su Canale 5: Kemal ha un piano per proteggere il matrimonio. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Emir è determinato a distruggere il matrimonio tra Kemal e Nihan. La sua rabbia e il desiderio di vendetta lo spingono a orchestrare un piano. Zeynep è preoccupata per l'escalation della sua vendetta e tenta disperatamente di fare ragionare Emir. Il piano del Kozcuoğlu inizia a prendere forma quando incontra Baran.

I due si accordano su una serie di azioni che puntano a impedire il matrimonio di Kemal e Nihan. Nel frattempo i due giovani, ignari del pericolo imminente, sono pronti a celebrare il loro amore senza sapere che il più grande ostacolo alla loro felicità sta già tramando nell'ombra le sue prossime mosse.

Ayhan cerca di evitare che Emir faccia del male a Kemal e Nihan

Anticipazioni di Endless love: Emir attua un diversivo per rapire il suo nemico

La tensione cresce mentre Nihan si prepara per il matrimonio con Kemal, ignara del pericolo imminente che si nasconde dietro le quinte. Kemal, sempre attento e consapevole delle macchinazioni di Emir, decide di prendere precauzioni per proteggere la cerimonia e la sua futura moglie. Con il supporto di Ayhan e Zehir, organizza un presidio di sicurezza attorno al luogo del matrimonio, affidandosi ai fedeli uomini di Ayhan per monitorare ogni movimento sospetto.

La banda di Emir entra in azione, guidata da Mehmet ma viene prontamente individuata dagli uomini di Ayhan. Il gruppo viene neutralizzato e condotto in un magazzino, apparentemente mettendo fine alla minaccia. Ayhan e Zehir sono convinti di aver sventato il pericolo. Tuttavia, quello di Mehmet era solo un diversivo, il vero piano di Emir è ben più crudele e sofisticato.

Emir pianifica di colpire direttamente Kemal, rapendolo e portandolo in un ospedale abbandonato. Qui ha preparato una trappola mortale per il suo nemico: Kemal verrà rinchiuso in una camera iperbarica, dove sarà sottoposto a una depressurizzazione letale. La mancanza di ossigeno è destinata a trasformare il piano in una vera e propria esecuzione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Le tradizioni di Fehime continuano a sorprendere Nihan e Vildan.