Endless Love anticipazioni 14 settembre: Kemal indaga sulla morte di Ozan, Galip trama contro Emir

Endless Love torna domani sabato 7 settembre su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Galip vuole truffare Nihan . La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: La frattura tra Emir e suo padre diventa insanabile

Kemal diventa sempre più ossessionato dai sospetti riguardo alla morte di Ozan, convinto che la versione ufficiale del suicidio non sia affatto veritiera. Determinato a scoprire la verità, affida a Zehir il compito di indagare se qualcuno in prigione possa aver avvelenato il ragazzo per farlo trasferire in ospedale e ucciderlo.

Kemal, spinto dalla rabbia e dal desiderio di giustizia, cerca di ottenere informazioni dal commissario Hakan riguardo all'autopsia di Ozan. Tuttavia, scopre con stupore che l'autopsia non è stata eseguita, e che né Nihan né la famiglia hanno richiesto tale esame. Kemal è certo, però, che Ozan sia stato avvelenato in carcere da un certo Sebahattin, e incarica Zehir di intimidire l'assassino in modo da farlo parlare e rivelare i veri mandanti dell'avvelenamento.

La morte di Ozan è al centro della trama di questi episodi

Il giorno seguente, in ufficio, Galip riesce a convincere Nihan a firmare un documento cruciale riguardante le quote societarie. Il padre di Emir, che ora possiede le quote, le chiede di rappresentarlo ad Ankara in una riunione importante a cui lui non può partecipare. Nihan accetta, ignara delle vere intenzioni di suo suocero.

Successivamente, Nihan scopre che l'uomo aveva progettato una trappola per lasciarla sola con Kemal, sperando di ottenere prove compromettenti che avrebbero potuto costringerla a divorziare e limitare le sue pretese sul patrimonio familiare. Il piano di Galip non riesce come previsto, portando a uno scontro aperto tra Emir e suo padre. Quest'ultimo vuole estrometterlo dall'azienda per favorire Asu, che ha gli stessi diritti di Emir in quanto anche lei figlia di Galip.