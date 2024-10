Endless Love anticipazioni 14 ottobre: Kemal giura a Nihan amore eterno, Asu fa il doppio gioco

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 14 ottobre su Canale 5 alle 14:10 in cui Leyla prende il ciuccio di Deniz per il test del DNA. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Il tradimento di Asu aiuta il subdolo piano di Emir

Kemal, molto determinato giura amore eterno a Nihan. Nonostante i suoi sentimenti profondi, la donna è sopraffatta dalla paura di Emir e dalle conseguenze che le sue azioni potrebbero avere su Deniz. La sua angoscia la spinge a riflettere sulle difficoltà del loro amore, consapevole che la sicurezza della bambina è in pericolo a causa delle minacce di Emir.

Nel frattempo, Leyla mette in atto un piano astuto: riesce a prendere il ciuccio di Deniz. Questo piccolo oggetto diventa cruciale, poiché Kemal intende utilizzarlo per il test del DNA che potrebbe finalmente rivelare la verità sulla paternità di Deniz. La tensione aumenta mentre Kemal si prepara a confrontare la sua speranza con la realtà.

Asu fa il doppio gioco e aiuta Emir

Tuttavia, le cose non vanno come previsto. Asu, apparentemente schierata con Kemal, sta in realtà facendo il doppio gioco e fornisce informazioni a Emir. La donna si è rivoltata contro suo marito dopo aver scoperto che è stato lui a rivelare la sua vera identità e che l'ha sposata solo per ottenere le azioni della società del suo odiato nemico.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal accompagna Leyla a casa di Emir e Nihan per portare a termine la sua missione.