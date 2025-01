Endless Love, anticipazioni 13 gennaio: Kemal e Nihan nozze a rischio per i contrasti familiari

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio.

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 13 gennaio su Canale 5 alle 14.10: I preparativi per il matrimonio, tradizione e modernità a confronto. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award.

Riassunto dell'episodio precedente

Emir obbliga Asu ad attuare un piano per uccidere Leyla. L'intenzione di Asu, però, è di uccidere Nihan; infatti, si introduce nella sua stanza nel cuore della notte, ma viene fermata dalla stessa Leyla che la ferisce con un colpo di pistola. Dopo l'accaduto, Asu viene ricoverata in un ospedale psichiatrico e Leyla viene arrestata in attesa di processo.

Kemal si reca dal procuratore per denunciare i crimini commessi da Emir sotto il nome della Kozcuoglu Holding. Emir decide di dimettersi dai quadri dirigenziali dell'azienda di famiglia per evitare un eventuale arresto, ma non basta e viene disposto un ordine di custodia cautelare nei suoi confronti. Leyla scrive una lettera indirizzata a Kemal e Nihan nella quale esprime il desiderio che i due si sposino il prima possibile.

Fehime si scontra con Vildan per i preparativi delle nozze

Anticipazioni di Endless Love, Le tradizioni rispettate: la sposa viene "presa" al mattino

Il matrimonio tra Nihan e Kemal si avvicina, ma i preparativi sono tutt'altro che tranquilli. Due culture diverse si scontrano, portando alla luce differenze significative tra le famiglie degli sposi. Da una parte c'è Fehime, madre di Kemal, che vuole rispettare le tradizioni popolari, mentre dall'altra Vildan, madre di Nihan, punta a un approccio più moderno e sofisticato.

Uno dei punti di maggiore disaccordo è la scelta della musica per la cerimonia. Fehime insiste per i classici zurna e tamburi, strumenti tradizionali che rappresentano le sue radici culturali. Vildan, invece, ha già contattato un quartetto dell'orchestra sinfonica per un tocco di eleganza e modernità alle nozze dei due ragazzi.

Alla fine, però, sarà Fehime a prevalere, forte del suo ruolo di madre dello sposo e del diritto, secondo la tradizione, di avere l'ultima parola su molti dettagli organizzativi. Tra le decisioni più significative, Fehime insiste su un rituale tradizionale: Kemal dovrà andare personalmente a prendere la sposa la mattina del matrimonio, come simbolo di rispetto e di unione tra le due famiglie.

