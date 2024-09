Endless Love anticipazioni 12 settembre: Tarik cade nella trappola di Ayhan, Asu allontana Galip

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 12 settembre alle 14:10 su Canale 5, in cui Kemal rischia per colpa di suo fratello. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Galip vuole aiutare Asu

Tarik, oppresso dai debiti che si sono accumulati fino a diventare insostenibili, è costretto a cercare soluzioni rapide. Spinto dalla disperazione, si affida a fonti di denaro poco raccomandabili, entrando in un mondo pericoloso fatto di affari illeciti e personaggi spregiudicati. Tra questi, Ayhan, l'ambiguo uomo d'affari con legami oscuri, che vede nella difficile situazione di Tarik l'occasione perfetta per usare il suo legame di parentela per tentare di raggiungere Kemal, consapevole che quest'ultimo è il vero bersaglio delle sue trame.

Nel frattempo, Galip Kozcuoğlu, il potente patriarca della famiglia, cerca disperatamente di proteggere Asu, sua figlia segreta, dalle manipolazioni di Emir, il figlio maggiore e antagonista di Kemal. Emir ha obbligato la ragazza a firmare un patto segreto che la vincola a lui, minacciando di rivelare il suo coinvolgimento in affari loschi se non obbedirà ai suoi ordini.

Asu non vuole avere rapporti con la famiglia Kozcuoğlu

Asu, già diffidente nei confronti di Emir, inizia a sviluppare una profonda sfiducia verso tutti i Kozcuoğlu, inclusi quelli che tentano di aiutarla, come Galip. La sua posizione è complicata ulteriormente dalla pressione di Fehime, madre di Kemal e Tarik, che desidera vedere suo figlio sposato con Asu per allontanarlo definitivamente da Nihan.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tarik rivela a Banu di essere sommerso dai debiti