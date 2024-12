Endless Love, anticipazioni 12 dicembre: Leyla in gravi condizioni, Kemal e Ayhan cercano il colpevole

Ecco le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14.10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il martedì e il giovedì in prima serata.

Mehmet salva Emir. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

La casa di Kemal e Nihan, simbolo del loro futuro insieme, viene devastata da un incendio appiccato dagli scagnozzi di Emir. Intrappolato tra le fiamme, Kemal lotta per sopravvivere, ma la situazione sembra senza via d'uscita. Nihan, arrivata sul posto, ignora le suppliche di Emir di restare fuori e si precipita nell'edificio per salvare l'uomo che ama.

Mentre la tensione cresce, Hakan giunge appena in tempo per salvare Kemal, ormai semisvenuto e incapace di fuggire da solo, trascinandolo fuori dalla casa. Subito dopo Hakan, che all'ultimo momento aveva dovuto rinunciare a sposare Zenyep a causa di Emir, trovandosi faccia a faccia con lui gli punta la pistola contro.

Emir è sfuggito alla vendetta di Hakan

Anticipazioni di Endless Love: Mehmet salva il suo capo

Dopo aver salvato Kemal dall'incendio, Hakan, in preda alla furia e al desiderio di vendetta, punta una pistola contro Emir. La tensione è palpabile, ma proprio mentre l'uomo sembra sul punto di premere il grilletto, Mehmet, uno degli uomini di fiducia di Emir, interviene e gli spara alla mano, deviando il colpo. Hakan è costretto a fermarsi, ferito e impotente, mentre Emir riesce a sfuggire a quella che avrebbe potuto essere una fine tragica.

Mentre la situazione si stabilizza sul luogo dell'incendio, un'altra scioccante notizia arriva a sconvolgere i protagonisti. Nihan viene informata che Leyla è stata vittima di un tentato omicidio: qualcuno le ha sparato, e ora è stata portata in ospedale in condizioni gravissime. Ayhan, il compagno di Leyla, è devastato dal dolore e consumato dal desiderio di vendetta.

La sua rabbia lo porta sull'orlo di agire da solo, ma Kemal interviene per impedirgli di commettere azioni avventate. Determinato a scoprire chi si nasconde dietro il tentato omicidio di Leyla, Kemal, con l'aiuto di Zehir, decide di indagare. I due iniziano a esaminare i possibili sospetti, cercando di capire chi avrebbe avuto motivo di voler eliminare Leyla.

L'incendio e l'attentato a Leyla segnano una svolta nella trama, intensificando lo scontro tra Kemal ed Emir, mentre Ayhan e gli altri protagonisti si trovano sempre più coinvolti in un pericoloso gioco di vendette e segreti. La puntata si conclude con molte domande in sospeso: chi ha cercato di uccidere Leyla? E come reagirà Ayhan di fronte a questa tragedia?