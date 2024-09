Endless Love anticipazioni 11 settembre: Kemal sorveglia Nihan, lei chiede aiuto a Asu

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 11 settembre alle 14:10 su Canale 5: Kemal vede le foto che avrebbero indotto Ozan al suicidio. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Le prove schiaccianti sul suicidio di Ozan

Kemal è ossessionato dal desiderio di scoprire la verità sulla paternità di Deniz. Le sue osservazioni lo portano a credere sempre di più che la bambina sia sua figlia e non di Emir. Il suo istinto e la sua determinazione lo spingono a mantenere sotto sorveglianza la casa di Nihan, scrutando ogni mossa di chi si avvicina a Deniz. Ogni sguardo e ogni interazione con Zeynep e la babysitter Eda alimentano i suoi sospetti, lasciandolo consumare dalla frustrazione.

Nel frattempo, Kemal si ritrova in un altro dilemma. Convinto che Ozan non si sia suicidato, cerca di persuadere Hakan, il poliziotto incaricato delle indagini, della sua teoria. Tuttavia, l'uomo gli mostra delle prove schiaccianti, tra cui fotografie compromettenti che sembrano confermare la versione ufficiale del suicidio. Questo getta Kemal nel dubbio e nella confusione: le sue convinzioni iniziano a vacillare, ma il suo cuore gli dice che c'è ancora qualcosa di nascosto, una verità che nessuno ha ancora scoperto.

Hakan indaga sulla morte di Ozan

Nihan, stremata dalla presenza costante di Kemal e dalle sue interferenze nella sua vita, si rivolge disperata ad Asu. La sua richiesta di aiuto è un segno di quanto sia esasperata, disposta a tutto pur di mantenere evitare che Kemal scopra la verità e che Emir, di conseguenza, possa far del male alla bambina.

