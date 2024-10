Endless Love, anticipazioni 11 ottobre: Deniz chiama Emir "papà", Nihan pronta a rivelare la verità a Kemal

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 11 ottobre alle 14:10 su Canale 5, Nihan ascolta la confessione di Emir. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: La paternità di Deniz sta per essere rivelata

Nihan ha rifiutato la proposta di suo marito che le voleva imporre di partire per Los Angeles con Vildan, madre della ragazza. Quest'ultima, adesso, si trova nuovamente al centro delle manipolazioni di Emir. L'uomo, astutamente, lascia acceso il baby monitor, permettendo a Nihan di ascoltare ciò che dice alla piccola Deniz.

Durante il toccante monologo, Emir confessa alla bambina quanto sia disposto a fare pur di restare suo padre, persino nel caso in cui Nihan decidesse di chiedere il divorzio. La rivelazione più dolorosa per Nihan, però, è che Deniz ha iniziato a chiamare Emir papà, un dettaglio che tocca profondamente il suo cuore.

Nihan con la piccola Deniz

Queste parole provocano un turbinio di emozioni nella donna, che comincia a rendersi conto dell'enorme ingiustizia che sta infliggendo a Kemal, privandolo del diritto di essere il padre di sua figlia. La pressione emotiva diventa insostenibile, spingendola a prendere una decisione cruciale: confessare tutto a Kemal. Profondamente consapevole che la verità non può più essere nascosta, Nihan prende il telefono e lo chiama, intenzionata a rivelargli finalmente la realtà sulla paternità della bamnbina.