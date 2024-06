Endless Love anticipazioni 11 giugno: Banu è gelosa di Tarik, Kemal fa un annuncio a sorpresa

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 11 giugno su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Tarik ricorda a Banu il suo tradimento. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 10 giugno: Kemal chiede a Nihan di stare lontani per un po' di tempo, ma la donna fatica ad accettare la loro separazione. Durante un incontro, vengono fotografati da un reporter che ha intenzione di rendere pubblica la loro relazione. Kemal riesce a evitare che ciò avvenga, ma ribadisce la necessità temporanea di una distanza

Asu contatta il reporter per proporgli un accordo. Emir incontra Tufan, che dichiara di non voler tornare a lavorare per lui finché il suo capo non sarà certo della sua lealtà. Riesce, attraverso un astuto piano, a riguadagnare la fiducia di Emir, che gli chiede di tornare a lavorare per lui.

Anticipazioni dell'11 giugno: L'assemblea della Kozcuoglu Holding riserva delle sorprese

Banu si sfoga con Tarik, gelosa delle attenzioni che lui sta riservando a Pelin. Il fratello di Kemal, sebbene smentisca il suo avvicinamento alla ragazza, ricorda a Belu che lui è ancora molto arrabbiato per il suo tradimento. Nihan consegna a Leyla una lettera, chiedendole di darla personalmente a Kemal.

Banu è gelosa di Pelin e lo dice a Tarik

Nel frattempo, alla Kozcuoglu Holding si tiene l'assemblea generale del CdA alla quale è presente un revisore dei conti. Durante la riunione Kemal sorprende tutti con il suo intervento. Soydere, infatti, annuncia tra lo stupore generale che, presto inizieranno i lavori per rendere operativa una vecchia miniera ritrovata nel terreno della centrale termoelettrica.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Emir e Galip trovano il messaggio lasciato nella stanza di Mujgan dal misterioso ricattatore.