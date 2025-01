Endless Love anticipazioni 11 gennaio: Leyla spara a Asu, Emir è ricercato dalla Procura

Endless Love torna domani sabato 11 gennaio su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Emir cerca di evitare l'arresto. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Mujgan è costretta ad accettare la crudeltà di Emir e l'oscurità che lo circonda. Nel frattempo, Kemal si rende conto di essere giunto al limite delle sue possibilità nel tentativo di salvare sua sorella Zeynep. La determinazione che lo ha guidato fino a quel momento sembra non bastare più: le scelte di Zeynep la portano sempre più lontana dalla famiglia e più vicina al mondo oscuro di Emir.

Nel frattempo, Asu, rinchiusa in un ospedale psichiatrico, riesce a eludere la sorveglianza e a fuggire. La sua fuga rappresenta una minaccia imminente per Kemal e Nihan, poiché Asu vuole portare a termine il piano di distruzione che ha ideato insieme a Emir. Kemal, una volta scoperta la fuga di Asu, cerca disperatamente aiuto, ma nessuno dei suoi alleati, inclusi Nihan, Leyla e Ayhan, gli risponde.

Kemal e Nihan si preparano per le nozze

Emir obbliga Asu ad attuare un piano per uccidere Leyla. Tuttavia, le vere intenzioni di Asu emergono quando, invece di seguire gli ordini di Emir, decide di colpire Nihan. Si introduce nella sua stanza nel cuore della notte, ma viene fermata dalla stessa Leyla, che riesce a neutralizzarla sparandole. Asu viene nuovamente ricoverata in un ospedale psichiatrico, mentre Leyla viene arrestata e posta in custodia in attesa di processo.

Kemal, determinato a porre fine al regno di terrore di Emir, si reca dal procuratore per denunciare i crimini commessi sotto il nome della Kozcuoglu Holding. Intuendo il pericolo, Emir tenta di evitare il peggio dimettendosi dalla posizione dirigenziale dell'azienda di famiglia. Tuttavia, questo non basta a fermare le autorità: viene emesso un ordine di custodia cautelare nei suoi confronti.

Dal carcere, Leyla scrive una toccante lettera a Kemal e Nihan, esprimendo il desiderio di vedere i due uniti in matrimonio il prima possibile, nonostante la sua assenza. Incoraggiati dalle parole di Leyla, Kemal e Nihan iniziano i preparativi per le loro nozze, decisi a non rimandare ulteriormente il loro sogno di felicità, nonostante le sfide che li circondano.

