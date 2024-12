Endless Love, anticipazioni 11 dicembre: Kemal intrappolato dalle fiamme, Nihan rischia la vita per salvarlo

Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 11 dicembre alle 14:10 su Canale 5: Nihan si getta nel fuoco per salvare Emir. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award.

Riassunto dell'episodio precedente

Galip tenta di fermare Leyla, temendo che le sue indagini possano distruggere la sua reputazione e portarlo alla rovina. Incapace di convincerla con le parole, ricorre a metodi più estremi per mettere a tacere la donna. Nel frattempo, la gelosia di Emir per la relazione tra Nihan e Kemal raggiunge il culmine.

Sapendo che la coppia sta progettando una vita insieme, Emir ordina ai suoi uomini di incendiare la loro casa. Tuttavia, durante l'incendio, arriva Hakan, mosso dal desiderio di vendetta contro Emir, che ha rapito suo fratello, rovinato il suo matrimonio con Zeynep e costretto a umiliare pubblicamente la donna che stava per sposare.

Hakan punta la pistola contro Emir

La puntata si apre con una scena drammatica e piena di tensione: l'incendio della casa che Kemal e Nihan avevano appena acquistato. Un sogno che sembrava destinato a diventare realtà per la coppia viene brutalmente distrutto. Kemal si trova intrappolato all'interno della casa in fiamme, con il rischio di perdere la vita.

L'incendio divampa rapidamente e Kemal è l'unico presente nell'edificio, incapace di uscire per le fiamme che ormai hanno invaso ogni angolo, Soydere lotta per restare in vita. Nel momento di massima tensione, Nihan arriva sul posto e, nonostante il tentativo di Emir di dissuaderla, decide di non restare a guardare

Il marito le intima di non entrare nella casa in fiamme, ma lei non lo ascolta. Determinata a salvare Kemal, entra nell'edificio. Nel momento cruciale, Hakan arriva in tempo per tirare fuori dalle fiamme l'ingegnere che ormai, semisvenuto, non è più in grado di fuggire. Hakan, che aveva dovuto rinunciare al suo matrimonio con Zeynep a causa delle manipolazioni di Emir, si trova ora faccia a faccia con lui e gli punta la pistola contro.

