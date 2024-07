Endless Love anticipazioni 10 Luglio: Kemal Indaga sull'incidente, Ozan scopre la terribile verità su Zeynep

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 10 luglio alle 14:10 su Canale 5, Kemal vuole scoprire che ha manomesso l'auto di Emir. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 10 luglio: Nihan cerca di distrarsi attraverso il lavoro

Onder chiede delucidazioni a Galip in merito all'incidente in cui sono rimasti coinvolti i loro figli, ma il consuocero si rifiuta di rispondere, convinto che all'interno dell'azienda ci sia una talpa. Nihan, tornata in ufficio, si getta a capofitto nel progetto della scuola per cercare di non pensare alle sue pene d'amore.

Kemal e Zehir conducono delle indagini in merito all'incidente che ha coinvolto Nihan ed Emir: vogliono scoprire l'identità dell'eventuale testimone oculare che ha chiamato l'ambulanza. I due ignorano che si tratta di Nazif che stava seguendo l'auto per conto di Tufan: Quest'ultimo, per riconquistare Asu, vuole portare a termine la vendetta della donna.

Ozan scopre che sua moglie voleva abortire

Ozan si reca a casa di Kemal, speranzoso che la confusione di Zeynep sia terminata, ma anche sconvolto per aver scoperto che la moglie abbia pensato di abortire. Il ragazzo ignora che dietro questo gesto c'è la mano di Emir, il vero padre del bambino che la ragazza porta in grembo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal è deciso a trovare il vero responsabile dell'incidente di Emir e Nihan.