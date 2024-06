Endless Love anticipazioni 10 giugno: Asu agisce alle spalle di Kemal e Nihan, Emir riassume Tufan

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 10 giugno su Canale 5 alle 14:10 uno scatto rischia di smascherare i due protagonisti. Il titolo originale della serie è Kara Sevd, il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Nell' episodio del 9 giugno Nihan rassicura Ozan che non ha commesso alcun omicidio e deve affrontare la verità, ma lui è terrorizzato. Leyla scopre irregolarità nell'asta che deve essere annullata, Galip la minaccia ma lei è determinata a combattere per la sua casa. Zeynep cerca di capire perché Ozan è disperato per il divorzio di Nihan da Emir.

Nihan e Kemal sognano il loro futuro insieme dopo la rassicurazione dell'avvocato sulla velocità del divorzio della ragazza. Kemal interrompe la ricerca del ricattatore di Emir. Asu pianifica la vendetta contro Galip, ma esita per amore di Kemal. Emir ricatta Nihan con un filmato di Ozan che spara a Linda, costringendola a ritirare il divorzio.

Anticipazioni del 10 giugno di Endless Love: Un reporter minaccia la privacy di Kemal e Nihan

I due ex fidanzati decidono di prendersi unna pausa dopo il mancato divorzio, ma lei fatica ad accettare la separazione. Durante un incontro, un reporter li fotografa, intenzionato a rendere pubblica la loro relazione. Kemal riesce a impedire che lo scatto finisca sui giornali, ma insiste sulla necessità di mantenere le distanze per un po'.

Tufan ritorna nelle grazie di Emir

Asu, vedendo un'opportunità, contatta il reporter per proporgli un accordo a suo vantaggio e allontanare definitivamente i due ragazzi. Nel frattempo, Emir incontra Tufan, che dichiara di non voler tornare a lavorare per lui finché il suo capo non sarà certo della sua lealtà. Poi trova il modo di riconquistare la fiducia di Kozcuoğlu e riprendere il suo posto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal rivela ai suoi genitori di essere deciso a sposare Nihan dopo il suo divorzio da Emir.