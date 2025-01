Endless Love, anticipazioni 10 gennaio: Asu evade da psichiatria, Kemal chiede aiuto

Conosciamo le anticipazioni della soap turca in onda domani su Canale 5 alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 10 gennaio alle 14.10 su Canale 5: Mujgan scopre il lato oscuro di Emir. Il titolo originale della soap turca premiata con l'International Emmy Award è Kara Sevd. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Il giorno del fidanzamento di Nihan e Kemal è finalmente arrivato, ma Emir, vuole rovinare la festa della coppia. Mentre Nihan e Kemal sognano il loro futuro insieme, le ombre del passato e la vendetta di Emir sembra sempre in agguato, pronti a destabilizzare l'armonia arrivando a chiedere la mano di Zeynep per rovinare la festa a Kemal.

Nel frattempo, Zeynep, pur sperando di riuscire a conquistare finalmente il cuore di Emir, inizia a nutrire dei dubbi sulla sua sincerità. Nel contesto di tanta tensione, le famiglie di Nihan e Kemal trovano finalmente un punto di incontro, un momento di comprensione che sembra rendere più solido il legame tra i due.

Mujgan capisce che Emir ha un lato oscuro

Anticipazioni di Endless Love: Kemal prende una decisione dolorosa su Zeynep

Mujgan si ritrova a confrontarsi con la verità più dura e dolorosa: la natura di suo figlio. La donna è costretta ad accettare la crudeltà di Emir e l'oscurità che lo circondano, un peso insostenibile per una madre. Nel frattempo, Kemal si rende conto di essere giunto al limite delle sue possibilità per salvare sua sorella Zeynep.

La sua determinazione e i suoi sforzi sembrano non bastare più, poiché le scelte di Zeynep la portano sempre più lontana dalla famiglia e sempre più vicina al pericoloso mondo di Emir. Kemal, logorato dalla situazione, inizia a considerare la possibilità di lasciarla al suo destino. A casa di Leyla e Ayhan, la notte scorre tranquilla e tutti dormono, ignari di ciò che sta per accadere.

Nel frattempo, Asu, rinchiusa in un ospedale psichiatrico, riesce a eludere la sorveglianza e scappa. La sua fuga rappresenta una minaccia imminente per Kemal e Nihan, la donna vuole mettere in atto il piano ideato con Emir. Kemal, dopo aver scoperto la fuga di Asu cerca disperatamente di contattare qualcuno ma né Nihan né Leyla e Ayhan gli rispondono. Trovandosi in difficoltà al volante. In preda alla frustrazione e al panico per l'impossibilità di raggiungere i suoi cari, decide di chiedere aiuto a Hakan.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal e Nihan sono ansiosi di diventare marito e moglie.