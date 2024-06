Endless Love anticipazioni 1° luglio: Kemal è ingannato da Zeynep, Nihan è sempre più isolata

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 1° luglio su Canale 5 alle 14:05: Onder cerca di aiutare sua figlia. Il titolo originale della serie è Kara Sevd, il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love del 1° luglio: Kemal riceve la pistola dalle mani di sua sorella

Nihan sorprende Zeynep nella stanza di Emir, ma lui, con una scusa, riesce a sviare i suoi sospetti. L'uomo inventa che lei è lì per recuperare la pistola di suo fratello, il quale assiste alla scena da lontano. Quando sua sorella lascia la stanza, Kemal le telefona, ma lei usa la scusa inventata da Emir per giustificare la sua presenza in quella camera.

Grazie a una tempestiva telefonata di Efsane, Zeynep si fa trovare già con la pistola di Kemal in mano, avvalorando la teoria che le sue visite a Emir siano mirate a recuperare l'arma di suo fratello. Quando gliela consegna, questi non sembra affatto contento dell'imprudenza della sorella: l'ha perdonata per la decisione di Ozan di non costituirsi, ma non vuole assolutamente che si intrometta nella guerra tra lui ed Emir.

Onder ha un'idea per alleviare le sofferenze di sua figlia.

Onder è angosciato per Nihan, non vuole vederla soffrire e pensa di proporre all'assemblea aziendale di realizzare un vecchio progetto per la costruzione di una scuola di belle arti nell'area della centrale termoelettrica. Con questa mossa l'uomo spera che sua figlia avrà uno scopo nella vita e potrà riavvicinarsi a Kemal.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Kemal è sempre più preoccupato per sua sorella Zeynep