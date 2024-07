Endless Love anticipazioni 1 Agosto: Kemal e Nihan cercano di salvare la vita di Asu, Emir non ha scrupoli

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 1 agosto alle 14:10 su Canale 5, in cui Kemal cerca di salvare Asu. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni dell'1 Agosto: Un faccia a faccia drammatico tra i due fratelli

Emir chiede a Zeynep un'ulteriore prova della sua fedeltà: incontrare Asu, promettendole che non la farà abortire. L'obiettivo di Emir è ingannare attirare Asu in una trappola mortale. La moglie di Ozan allora propone alla sua amica di incontrarsi per parlare. All'appuntamento si presenta anche Emir, che la porta via. Zehir, a cui Kemal aveva chiesto di sorvegliare la donna a distanza, la segue, permettendo all'ingegnere di raggiungere il luogo in cui la ragazza è prigioniera.

Nel frattempo, i due fratelli hanno un confronto spietato. Emir è pronto a uccidere Asu, ma la donna lo pone di fronte al suo destino: se anche le togliesse la vita, non riuscirebbe a scampare alla giustizia. Le prove che lo incriminano sarebbero infatti consegnate immediatamente alla polizia. L'intervento di Kemal e Nihan sventa una possibile tragedia.

Emir vuole uccidere Asu

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Amareggiata per la situazione di Ozan, Nihan accetta di prendere il posto in azienda di Emir.