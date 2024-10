Endless Love 22 ottobre: Tufan scopre la verità su Kemal e Nihan, Asu è in pericolo

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 22 ottobre su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Zeynep salva la vita di Nihan. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Zeynep rifiuta i ringraziamenti di Emir

Tufan arriva in ospedale accompagnato da alcuni dipendenti della Kozcuoglu Holding, pronti a donare il loro sangue per salvare la vita di Nihan. Tuttavia, il loro gesto si rivela tardivo: Zeynep, già intervenuta, ha donato il suo sangue. Ad Emir che la ringrazia e le mostra gratitudine, lei chiarisce immediatamente che lo ha fatto esclusivamente per il fratello, Kemal.

Nel frattempo, i sospetti di Tufan si intensificano. Non convinto dalla versione di Asu, inizia a indagare sull'incidente che ha coinvolto Nihan, sospettando che dietro la facciata si nascondano verità più oscure. Scava nei dettagli e scopre che Asu ha mentito per coprire Kemal. Infatti, la notte dell'incidente, non erano insieme come lei aveva affermato.

Zeynep dona il sangue per salvare la vita a Nihan

Asu, preoccupata per l'assenza di Kemal, era uscita di casa per cercarlo, sorprendendo suo marito insieme all'odiata Nihan. Questa rivelazione pone Tufan di fronte a un dilemma: la sua lealtà a Emir è in contrasto con le sue scoperte e potrebbe mettere a rischio non solo Kemal, ma anche Asu.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Emir ribadisce a Zeynep che nel suo cuore c'è posto solo per Nihan.