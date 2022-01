Encanto, il film DIsney arriva in DVD, Blu-ray e Steelbook

Encanto, il film Walt Disney Animation Studios, dal 27 gennaio arriva in homevideo in tre edizioni e con tanti contenuti speciali.

Encanto: una sequenza del film animato

Approdo in homevideo per il vincitore del Golden Globe per il Miglior film d'animazione. Encanto, il 60° lungometraggio Walt Disney Animation Studios, sarà disponibile dal 27 gennaio in Blu-Ray, DVD e Blu-Ray Steelbook. Le versioni Blu-Ray e Blu-Ray Steelbook includono anche molti contenuti extra inediti, tra cui il nuovo cortometraggio animato Lontano dall'Albero, la modalità 'Canta insieme al film', per vedere e rivedere il film con i testi delle canzoni in sovrimpressione, le scene eliminate e gli esclusivi approfondimenti con i filmmaker.

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal ordinaria, può essere l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia. Il film è diretto da Jared Bush e Byron Howard, co-diretto da Charise Castro Smith, e include le canzoni originali del vincitore dell'Emmy, del GRAMMY e del Tony Award Lin-Manuel Miranda.

Encanto: una sequenza

Nella versione italiana del film prestano le proprie voci il cantautore e musicista Alvaro Soler nel ruolo di Camilo, il cugino di Mirabel con il potere di cambiare il proprio aspetto per trasformarsi in chiunque voglia; l'attore e regista Luca Zingaretti nei panni di Bruno, lo zio di Mirabel con il dono di prevedere il futuro; l'attrice e cantante Diana Del Bufalo in quello di Isabela, la sorella di Mirabel, praticamente perfetta e con la magica abilità di far crescere le piante e far sbocciare i fiori; e l'attrice colombiana Angie Cepeda in quelli di Julieta, la mamma di Mirabel con il potere di guarire.

I CONTENUTI EXTRA: