Encanto: una bambina di 2 anni identica a Mirabel crede di essere nel film (VIDEO)

Manu Araújo Marques, una tenerissima bambina di 2 anni, somiglia così tanto al personaggio di Mirabel di Encanto in un video, recentemente divenuto virale, che sembra essere una vera e propria riproduzione nel mondo reale della protagonista della pellicola.

Un video della bambina intenta a guardare per la prima volta Encanto, è recentemente divenuto virale su Twitter, totalizzando oltre 20.000 Mi piace, e attirando l'attenzione di Stephanie Beatriz, doppiatrice originale di Mirabel. Nel video la piccola esclama: "Sono io mamma!" e queste parole pronunciate con la sua dolce voce hanno intenerito migliaia di utenti social.

Hannary Araújo, la madre della bambina, in seguito ha raccontato che la cosa che l'ha colpita di più è stata vedere sua figlia così felice: "Non c'è niente di meglio che vedere la gioia di tuo figlio, specialmente per essere rappresentato in un film Disney!".

"Se potessi creare bambole personalizzate per ogni bambino, aprirei subito una fabbrica. Non avete idea dell'importanza che ha nella vita di un bambino!" Ha concluso la madre, sottolineando che uno degli elementi fondamentali di Encanto è che il film tenta di trasmettere il messaggio della "bellezza della diversità", non solo dal punto di vista etnico ma anche individuale.