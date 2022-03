Encanto 2: il regista parla del possibile sequel e altri progetti

Encanto 2 potrebbe venire realizzato, come ha ammesso il regista Jared Bush su Twitter rispondendo ai fan.

Il film animato dedicato alla storia della famiglia Madrigal è stato particolarmente apprezzato per le tematiche e la capacità di dare spazio alla rappresentazione di comunità poco mostrate sul grande schermo, senza dimenticare la colonna sonora di Lin-Manuel Miranda che ha conquistato la cima delle classifiche.

Jared Bush ha ora scritto rispondendo ai fan: "Mi si chiede molte volte se ci sarà qualcosa in più su Encanto - film, tv, teatro, ecc. Dirò questo: è sempre stato il nostro sogno, ma chi decide realmente sono i fan che si sono ritrovati in questa storia, che hanno visto la propria famiglia nella nostra, che hanno scelto di trascorrere del tempo con i Madrigal... e vogliono farlo ancora".

A sostenere l'idea di un sequel di Encanto è stato anche Lin-Manuel Miranda che ha recentemente dichiarato: "Penso ci sia la voglia di esplorare ulteriormente la famiglia Madrigal, considerando quanti personaggi ci sono e quanti doni abbiano. E anche in base a dove abbiamo lasciato in sospeso la storia. Ora c'è questa specie di versione più realizzata di loro stessi. Che direzione possono prendere? Penso sia una domanda legata al quando e non al se, e al tipo di forma che assumerebbe. Ci sarà un altro film? Una serie? Una versione teatrale in cui avremo più tempo, perché gli spettacoli di solito durano un'ora in più?".

L'artista ha proseguito: "Non ne abbiamo parlato ma sarei disposto a esplorare le varie opzioni. Amo scrivere per Dolores e Camilo. Mi piacerebbe scrivere altre canzoni per loro".