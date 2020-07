Empire: in arrivo uno spinoff su Cookie interpretato da Taraji P. Henson?

Taraji P. Henson potrebbe riprendere il ruolo di Cookie in un progetto ideato come spinoff di Empire.

L'attrice sarebbe coinvolta nella realizzazione della serie anche in veste di produttrice tramite la sua nuova casa di produzione tramite la TPH Entertainment che ha stretto un accordo con 20th Century Fox TV.

Il potenziale show che continuerà la storia di Empire sarà scritta da Danny Strong, co-creatore dello show originale, Stacy A. Littlejohn e Yolonda Lawrence che, se verrà realizzato il pilot, avranno anche il ruolo di showrunner. Alla regia ci sarà Sanaa Hamri.

Taraji P. Henson e Lee Daniels avevano già accennato a una possibile continuazione della saga grazie al racconto di quello che accade a Cookie.

Henson, parlando dell'accordo con 20th Century Fox, ha dichiarato: "L'arte può cambiare la percezione della vita e ho in programma di sviluppare progetti che possano aiutare a far avanzare la conversazione. Ho inoltre lo scopo di aiutare a coltivare e dare spazio a nuovi talenti e alle loro storie perché sono il nostro futuro e meritano una voce e una piattaforma per farsi sentire".