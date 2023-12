Taraji P. Henson: 'Ho licenziato tutto il mio team dopo Empire, non hanno sfruttato il successo di Cookie'

Taraji P. Henson ha svelato di aver licenziato il suo intero team per non aver sfruttato economicamente il successo ottenuto con Empire, serie in cui ha interpretato Cookie Lyon.

L'attrice è stata la protagonista di tutte le sei stagioni dello show targato Fox.

La rivelazione della star di Empire

Empire: Taraji P. Henson interpreta Cookie in Die But Once/Who I Am

Durante una conversazione con SAG-AFTRA, Taraji P. Henson ha spiegato quale pensa sia stata la miglior scelta professionale che ha preso durante la sua carriera. L'attrice ha dichiarato: "Licenziare tutti dopo Cookie. Tutti hanno dovuto andarsene. Dove è il mio accordo? Dove è il mio spot? Cookie era al top della moda. Dove è la mia sponsorizzazione? Che cosa avete programmato dopo questo progetto?'. Ed è per questo che non mi avete visto per così tanto tempo. Non avevano nulla in programma". Taraji ha aggiunto che il suo team voleva che fosse la protagonista di uno spinoff di Empire dedicato a Cookie Lyon: "Tutto quello che volevano era un altro show su Cookie e ho detto: 'Lo farò, ma deve essere fatto nel modo giusto. Le persone lo meritano, è un personaggio troppo amato per rovinarlo'. E quindi, quando non l'hanno fatto nel modo giusto, ho pensato 'Bene, è finita', e non avevano altro. Ho detto 'Siete tutti fottutamente licenziati'".

Taraji P. Henson svela di aver pensato al suicidio durante il lockdown

Henson, recentemente, aveva spiegato di essere stanca di essere sottopagata per il proprio lavoro e di aver valutato la possibilità di smettere di recitare: "Quando senti qualcuno dire 'Hanno guadagnato 10 milioni di dollari', no, non sono arrivati nel loro conto. Sappiate che lo Zio Sam sta portandosi via il 50%, ok? Quindi, facendo due calcoli: ora abbiamo 5 milioni di dollari".