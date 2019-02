Empire: Jussie Smollett sospeso dalla serie dopo l'arresto

Jussie Smollett è stato sospeso dalla produzione della serie Empire dopo essere stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia di Chicago, Per il momento l'attore non è stato licenziato, ma il suo personaggio è stato rimosso degli ultimi episodi della serie, le cui riprese sono attualmente in corso.

Un comunicato firmato dai produttori dello show dichiara infatti: "Gli eventi delle ultime settimane sono stati incredibilmente impegnativi a livello emotivo per tutti noi. Jussie è stato un membro importante della famiglia di Empire negli ultimi cinque anni e ci preoccupiamo profondamente per lui. Anche se queste accuse sono davvero sconvolgenti, affidiamo la nostra fiducia al sistema legale mentre si svolge il processo".

Le parole dei produttori proseguono: "Siamo inoltre consapevoli degli effetti di questo processo sui membri del cast e della troupe che lavorano al nostro show e per evitare ulteriori interruzioni sul set abbiamo deciso di rimuovere il ruolo di Jamal dagli ultimi due episodi della stagione".

Il team di Empire sembra quindi intenzionato ad attendere ulteriori sviluppi prima di prendere una decisione più definitiva come il licenziamento. Brett Mahoney, uno dei produttori dello show, sembra comunque convinto della sua innocenza e ha scritto su Twitter: "Sostengo Jussie Smollett e credo in lui. Tieni la testa alta".

Un'ulteriore precisazione da parte della 20th Century Fox Television e Fox Entertainment specifica: "Jussie Smollett continua a essere un professionista sul set e come abbiamo dichiarato in precedenza non sta per essere eliminato dallo show".

Secondo le indagini della polizia, Jussie Smollett avrebbe organizzato e finto l'aggressione di natura omofoba e razzista perché scontento dei suoi attuali guadagni per la parte nella serie, convinto che diventare "vittima" di un evento così drammatico avrebbe migliorato la sua posizione.