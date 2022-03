Empire of Light: al via le riprese del film di Sam Mendes con Olivia Colman e Colin Firth

Olivia Colman, Micheal Ward, Toby Jones e Colin Firth sul set inglese del nuovo film di Sam Mendes, la storia intima Empire of Light.

Sono in corso a Margate, Inghilterra, le riprese di Empire of Light, nuovo film di Sam Mendes con Olivia Colman e Colin Firth che si girerà su e giù per la costa del Kent fino a primavera inoltrata.

Insieme alla notizia dell'inizio delle riprese principali, è stato anche rivelato l'ingresso nel cast di Tom Brooke e Hannah Onslow, che appariranno nel film insieme a Olivia Colman, Micheal Ward, Colin Firth, Toby Jones, Crystal Clarke e Tanya Moodie.

La sinossi di Empire of Light anticipa che si tratterà di "Una storia d'amore, ambientata dentro e intorno a un meraviglioso vecchio cinema, sulla Costa Sud dell'Inghilterra durante gli anni '80".

Il film permetterà al regista Sam Mendes di collaborare per la quinta volta con il direttore della fotografia Roger Deakins dopo i successi ottenuti con Jarhead, Revolutionary Road, Skyfall e 1917.

Empire of Light dovrebbe arrivare nelle sale nel 2022 e il regista Sam Mendes ha dichiarato: "Da tempo sono un ammiratore di Searchlight e del modo dinamico con cui hanno prodotto e distribuito alcune delle opere cinematografiche che ho amato negli ultimi anni. Questo progetto mi è particolarmente caro e non potrei essere più felice per il fatto che abbia trovato la sua casa ideale".