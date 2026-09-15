Michael J. Fox commuove tutti agli Emmy 2026: il toccante "grazie" alla famiglia

L'attore ha ricevuto il Bob Hope Humanitarian Award per il suo impegno nella ricerca sul Parkinson. Sul palco, tra ironia ed emozione, ha dedicato il riconoscimento anche alla moglie Tracy Pollan e ai quattro figli.

Michael J. Fox è stato il protagonista di uno dei momenti più emozionanti degli Emmy 2026. L'attore ha ricevuto il Bob Hope Humanitarian Award - assegnato dalla Television Academy alle personalità del mondo televisivo capaci di lasciare un segno anche fuori dallo schermo - per il suo straordinario impegno nella ricerca sul Parkinson e nella sensibilizzazione sulla malattia che lo ha colpito in giovane età.

Accolto da una lunga standing ovation da parte di una platea commossa e partecipe, Fox ha dimostrato ancora una volta come la sua influenza vada ben oltre il cinema e la televisione.

Tutti in piedi per Michael J. Fox agli Emmy 2026

Michael J. Fox

A presentare il premio è stata Julianna Margulies, che ha accolto Michael J. Fox sul palco davanti a una platea visibilmente emozionata. L'attore, arrivato in sedia a rotelle, ha subito alleggerito l'atmosfera con una battuta ("Devo stare seduto, quindi godetevelo") mentre tra il pubblico anche il collega di Shrinking Harrison Ford appariva commosso.

Quello assegnato a Fox è soltanto il sesto Bob Hope Humanitarian Award dalla sua istituzione nel 2002 e nel suo discorso l'attore ha voluto rendere omaggio proprio al comico e cabarettista, ricordando una frase che negli anni ha fatto propria: "Non importa quanto sia difficile la vita, bisogna sempre trovare un motivo per sorridere".

Il tono si è fatto più intimo quando Fox ha ripercorso la propria esperienza con la malattia a seguito della diagnosi di Parkinson, arrivata a soli 29 anni. Da allora, l'attore ha scelto di usare la propria esperienza per accendere i riflettori sulla malattia e sostenere la ricerca, trasformando una difficoltà personale in una causa capace di coinvolgere milioni di persone.

"Accettare il Parkinson non significava arrendermi. Significava semplicemente fare tutto il possibile per le persone che convivono con questa malattia", ha spiegato, raccontando come essa abbia progressivamente modificato il suo rapporto con la vita e con la professione.

Il passaggio più personale però è arrivato quando l'attore ha rivolto il pensiero alla moglie Tracy Pollan e ai loro quattro figli, Sam, Aquinnah, Schuyler ed Esmé. Michael J. Fox li ha ringraziati per i sacrifici, la pazienza e l'amore dimostrati in tutti questi anni. Un omaggio che ha riportato l'attenzione sulla dimensione privata di una battaglia vissuta pubblicamente per decenni.

Il Bob Hope Humanitarian Award, nato nel 2002, viene assegnato soltanto in occasioni particolari: prima di Fox lo hanno ricevuto, tra gli altri, Oprah Winfrey, George Clooney, Sean Penn, Ted Danson e Mary Steenburgen.

Dal Parkinson a Shrinking: Michael J. Fox continua a guardare avanti

Shrinking, Harrison Ford e Michael J. Fox

La storia di Michael J. Fox con la ricerca sul Parkinson è ormai inseparabile dalla sua carriera. Nel 2000 l'attore ha fondato la Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, diventata il più grande finanziatore non profit al mondo dedicato agli studi sulla malattia. Gli investimenti nella ricerca hanno ormai raggiunto i 3 miliardi di dollari, contribuendo allo sviluppo di nuovi strumenti, studi clinici e terapie.

E proprio sul futuro della ricerca Fox si era mostrato ottimista pochi giorni prima degli Emmy. Parlando a People dei progressi compiuti, aveva sottolineato come ogni anno arrivino nuove scoperte, dai farmaci agli strumenti sempre più efficaci messi a disposizione degli scienziati. Secondo l'attore, la scienza sta mostrando segnali concreti che fanno pensare di essere sempre più vicini a una cura.

"L'obiettivo della Fondazione è quello di costruire un mondo senza Parkinson. Non sappiamo esattamente quando accadrà, ma accadrà", ha ribadito. Fox è consapevole che la ricerca richieda tempo, risorse enormi e collaborazione, ma non ha dubbi sulla direzione intrapresa: il lavoro continuerà fino a quando quella missione non sarà completata.

Intanto, comunque, l'attore continua a recitare. Agli Emmy di quest'anno ha ottenuto la sua diciannovesima candidatura, come miglior guest actor in una comedy per Gerry nella terza stagione di Shrinking. Il premio della categoria è andato postumo a Rob Reiner per The Bear, ma la serata del 14 settembre ha consegnato a Fox un riconoscimento dal significato molto diverso.

A oltre quarant'anni dall'inizio della sua carriera, l'attore di Ritorno al futuro resta così legato al piccolo schermo senza perdere di vista la missione che porta avanti dal 2000. La standing ovation degli Emmy ha celebrato quindi non soltanto una delle icone più amate della televisione e del cinema, ma anche un impegno che da oltre venticinque anni continua a trasformare la sua esperienza personale in una speranza condivisa.