Emmy 2024, Nava Mau ottiene una nomination storica per un'attrice trans: "Ho pianto di gioia per 45 minuti"

Nava Mau è diventata la prima donna trans a ricevere una nomination agli Emmy nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista in una miniserie, serie limitata o film tv, e ha commentato l'importante traguardo ammettendo che ha pianto per 45 minuti dalla gioia.

L'attrice ha avuto la parte di Teri nella serie Baby Reindeer, uno dei recenti successi di Netflix, e ha spiegato quanto sia stato importante ottenere quell'opportunità.

La reazione alla nomination

Intervistata da Deadline, Nava Mau ha spiegato: "Noi attori trans non otteniamo molte opportunità per sviluppare il nostro talento, crescere come artisti, o essere riconosciuti per tutto quello che siamo e possiamo essere. Far parte di questo show è stata quindi un'esperienza inestimabile".

Baby Reindeer: una scena della serie Netflix

L'attrice, che nello show ha la parte della donna con cui il protagonista inizia una complessa storia d'amore, ha sottolineato che in ogni momento ha percepito la sensazione che recitare nel progetto stesse trasformando lei e la sua vita, aggiungendo: "Veder riconosciuto il mio lavoro dai miei colleghi dell'Academy è una celebrazione di quella trasformazione".

Mau ha ribadito: "Possiamo vedere che, quando alle persone trans viene data l'opportunità, crescono e superano ogni aspettativa".

Nel 2014 era stata Laverne Cox a diventare la prima donna trans a ottenere una nomination agli Emmy grazie a Orange Is The New Black.

Nava si scontrerà nella sua categoria con Dakota Fanning (Ripley), Lily Gladstone (Under the Bridge), Aja Naomi King (Lezioni di Chimica), Diane Lane (Feud: Capote vs. The Swans), e Kali Reis (True Detective: Night Country).

L'interprete di Teri ha infine aggiunto che leggendo lo script di Richard Gadd era la prima volta che provava la sensazione di essere di fronte a qualcosa "scritto da qualcuno che ha realmente conosciuto e amato una donna trans".