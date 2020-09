Emmy 2020: Eddie Murphy si aggiudica il premio per la prima volta

Dopo anni di onorata carriera, Eddie Murphy si è finalmente aggiudicato un Emmy grazie al suo ritorno sul palco del programma comico Saturday Night Live, dove è tornato a 35 anni di distanza da quando era un membro permanente del cast.

Eddie Murphy ha riportato al Saturday Night Live alcuni personaggi che lo resero popolare tra il 1980 il 1984, come Mr. Robinson, Velvet Jones, il folle Buckwheat e altri ancora. Creando numerosi personaggi molto amati e portando il suo carisma contagioso in ogni sketch, l'attore si è aggiudicato l'Emmy Award come Miglior attore ospite in una serie tv comica, battendo i colleghi Fred Willard per Modern Family, Dev Patel per Modern Love, Luke Kirby per The Marvelous Mrs. Maisel , e Adam Driver e Brad Pitt sempre per Saturday Night Live.

Questo è il primo Emmy vinto dall'attore e la sua prima nomination da oltre vent'anni, da quel 1999 quando è stato nominato per la sua sitcom animata per adulti in stop-motion, The PJ's.

L'attore ha ringraziato molto, ricordando i suoi 40 anni di carriera, iniziati al SNL: "Grazie a tutti voi, grazie per avermi premiato. Non avevo ancora VINTO un Emmy, sono passati 40 anni da quando cominciai a lavorare al SNL e questo è il mio primo premio, quindi grazie. Voglio ringraziare Lorne Michaels per aver messo insieme tutto questo e per aver fatto in modo che accadesse. Ringrazio poi il cast, gli autori e la troupe della SNL. E' stato speciale tornare e far sì che lo show riuscisse in questo modo. Grazie a tutti per avermi dato un Emmy"

Un nuovo inizio per Eddie Murphy, attore già leggendario ma che non tornava alla stand-up comedy ormai da quasi 40 anni. Sarà un nuovo punto di partenza? Chissà, ma i fan sono sicuramente tutti orgogliosi per questo premio e felici per il suo ritorno sulle scene. Qui tutti i vincitori agli Emmy 2020.