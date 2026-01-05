Dreamgirls, Eddie Murphy: "Ecco perché lasciai gli Oscar 2007 in anticipo"

Intervistato da Entertainment Weekly, Eddie Murphy è tornato a parlare del motivo per il quale decise di lasciare anticipatamente la Notte degli Oscar 2007, quando partecipò da candidato al miglior attore non protagonista per Dreamgirls.

L'attore non vinse la statuetta, che fu assegnata ad Alan Arkin per Little Miss Sunshine e anche per questo motivo, Murphy decise di abbandonare anticipatamente l'evento, come ha spiegato nell'intervista per il documentario Netflix, Being Eddie.

Eddie Murphy lasciò in anticipo la Notte degli Oscar 2007

"Quello che è successo è che ero agli Oscar, avevo perso, e poi la gente continuava ad avvicinarsi e a darmi pacche sulle spalle" ha raccontato Murphy "Clint Eastwood è venuto e mi ha messo una mano sulla spalla".

Eddie Murphy sul set di Dreamgirls

Quel gesto di Clint Eastwood lo fece riflettere: "Ho pensato: 'Oh no, no, non sarò questo tipo per tutta la serata. Andiamocene e basta'. Non sono uscito infuriato. Ho pensato: 'Non farò la parte di quello che riceve compassione per tutta la notte'".

Eddie Murphy sapeva che avrebbe vinto Alan Arkin

Eddie Murphy era convinto da mesi che l'Oscar l'avrebbe vinto Alan Arkin: "Jeff Katzenberg mi invitò a vedere Little Miss Sunshine sei mesi prima dell'uscita nelle sale, e io letteralmente guardai il film e guardai Alan, e non ero ancora stato candidato o altro, e alla fine mi girai verso Jeff e dissi: 'Quella interpretazione lì è una di quelle che ruberanno l'Oscar a qualcuno'".

L'attore ribadisce: "Ho usato esattamente quelle parole. Ho detto: 'Potrebbe rubare l'Oscar a qualcuno', e poi ha rubato il mio [scherzando]. No, non penso che abbia rubato il mio. Si merita totalmente il suo Oscar per l'intera carriera. È un attore straordinario".

Nel suo nuovo documentario Being Eddie, Eddie Murphy ha parlato anche delle sue sensazioni nel prepararsi per una cerimonia di premiazione e nell'andarsene a mani vuote: "La cosa che mi manda fuori di testa è che mi vesto elegante e vengo all'evento, perché di solito non andrei alle cerimonie di premiazione. Ogni volta che perdo, penso: 'Questi str---i mi hanno fatto venire fin qui. Potevo perdere tranquillamente da casa. Sono tutto vestito di m---a in smoking. Che perdita di tempo'".