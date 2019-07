Emmy 2019, Il Trono di Spade 8 da record con 32 nomination

Emmy 2019, Il Trono di Spade 8 raggiunge un record con ben 32 nomination, il massimo per qualsiasi serie tv in una sola stagione.

L'ottava stagione de Il Trono di Spade, tra le più amate e seguite negli ultimi anni, ha sbancato dopo aver già ottenuto 47 premi nelle scorse edizioni e ben 161 nomination in tutto negli anni scorsi.

Tra le nomination agli 71st Primetime Emmy Awards sono incluse tre delle categorie principali, tra cui Miglior Attore in una serie drammatica a Kit Harington e Miglior Attrice in una serie drammatica a Emilia Clarke, oltre che nella categoria Outstanding Drama Series.

Il Trono di Spade 8: Emilia Clarke nel quinto episodio, The Bells

Anche Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner e Maisie Williams sono candidate nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista in una serie drammatica, insieme a loro anche Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage per la corrispettiva categoria maschile.

Tra loro, solo Peter Dinklage è riuscito a ottenere la statuetta negli anni passati, oltre a essere stato candidato per ben otto volte per il ruolo di Tyrion Lannister ne Il Trono di Spade.

Staremo a vedere il 22 settembre chi vincerà l'ambito Oscar della Tv americana, di seguito nomination agli Emmy 2019.