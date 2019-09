Emmy 2019, Emilia Clarke sfoggia un tatuaggio nuovo di zecca sotto il seno

Emilia Clarke ha sfoggiato un nuovo tatuaggio durante la cerimonia degli Emmy 2019, lasciato scoperto dalla generosa scollatura del suo abito.

L'ormai ex Daenerys de Il trono di spade ha indossato per l'occasione un meraviglioso abito blu notte di Valentino, che ha rivelato, sotto il seno sinistro, un tatuaggio nuovo di zecca. Rappresenterebbe un capricorno e, anche se molti vogliono pensare sia la testa di un drago e sia dedicato a Daenerys Targaryen, il tatuaggio potrebbe più verosimilmente essere un omaggio al papà, morto di cancro nel 2016. Molti fan, infatti, hanno notato lo stesso disegno inciso sulla panchina che Emilia Clarke ha dedicato alla memoria del padre. Inoltre, a dirla tutta, gli Emmy 2019 non sarebbero stati neppure il debutto ufficiale del nuovo tatoo: i soliti fan occhio di falco ne avevano già parlato ad aprile, quando, in occasione del TIME 100 Gala, Emilia, con addosso un abito rosso di Dolce & Gabbana dal bustier semitrasparente, ne aveva tacitamente fatto pubblica mostra.

Emilia Clarke già l'anno scorso aveva mostrato su Instagram un tatuaggio dedicato al suo personaggio, al quale ha sempre dichiarato di essere molto legata. Questo rappresenta i tre draghi figli della Regina, un tatuaggio che ha fatto impazzire i fan.

Come per lei, gli Emmy 2019 sono stati anche per una sua collega il luogo per mostrare un nuovo tatuaggio, ovvero Lena Headey. L'attrice, che interpreta la temibile Cersei Lannister, ha condiviso con i suoi fan tramite il suo profilo social la foto di un nuovissimo Scarabeo tatuato sulla mano, simbolo di rinascita e resurrezione nell'Antico Egitto: "Già nel prossimo regno con il mio Scarabeo"

Ne Il Trono di Spade non ci sono scarabei, quindi anche questo tatuaggio non dovrebbe essere dedicato alla serie tv ma, probabilmente, a qualche nuovo entusiasmante progetto in cui è coinvolta l'attrice.