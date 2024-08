Emilia Clarke protagonista di PONIES, la nuova serie Peacock sulla Guerra Fredda

Peacock ha ordinato la serie il thriller di spionaggio anni '70 PONIES, interpretata e prodotta da Emilia Clarke (Il trono di spade). Il progetto è co-creato, co-scritto e prodotto esecutivamente da Susanna Fogel (The Flight Attendant) e David Iserson (Mr. Robot) e prodotto esecutivamente da Jessica Rhoades (Black Mirror).

Ambientata a Mosca nel 1977, la serie segue due PONIES ("persons of no interest", persone di nessun interesse) che lavorano anonimamente come segretarie nell'ambasciata americana. Questo fino a quando i loro mariti vengono uccisi in circostanze misteriose in URSS e le due diventano agenti della CIA. Bea (Clarke) è un'istruita figlia di immigrati sovietici che parla russo. La sua collega, Twila, è una ragazza di provincia tanto abrasiva quanto impavida. Insieme, lavorano per scoprire una vasta cospirazione della Guerra Fredda e risolvere il mistero che le ha rese vedove.

La regia è affidata a Fogel, mentre Iserson sarà lo showrunner. I due producono PONIES insieme a Rhoades attraverso la sua Pacesetter Productions, mentre Alison Mo Massey, EVP della società, sarà il produttore esecutivo insieme a Katherine Bridle. La serie è prodotta da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group.

I progetti dell'attrice

Conosciuta soprattutto per il ruolo di Daenerys Targaryen ne Il trono di spade della HBO, che le è valso quattro nomination agli Emmy, Clarke sta girando la miniserie di Amazon, Criminal, interpretata anche da Charlie Hunnam e Adria Arjona. Recentemente l'attrice ha recitato nel film premiato al Sundance The Pod Generation al fianco di Chiwetel Ejiofor, e nella miniserie della Marvel Secret Invasion al fianco di Samuel L. Jackson.

In Criminal, adattamento televisivo delle omonime graphic novel, Clarke apparirà nel ruolo di Mallory, descritta come "un'abile e audace rapinatrice, tanto veloce con la pistola quanto con l'ingegno. Fa parte di una banda di rapinatori con Ricky Lawless (Halper), con cui ha una relazione appassionata simile a quella di Bonnie e Clyde. Mallory è una donna al limite, che vive dalla parte sbagliata della legge e nasconde segreti che metteranno lei e tutta la sua banda in pericolo".