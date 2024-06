Gli Sporcelli, Netflix svela il cast vocale del film animato: c'è anche una star de Il trono di spade

Netflix ha annunciato ufficialmente il cast di Gli Sporcelli (The Twits), il nuovo adattamento animato di un libro di Roald Dahl ad opera dello streamer. Il film debutterà sulla piattaforma nel 2025. Gli Sporcelli è uno dei libri più apprezzati tra quelli scritti dallo scrittore britannico.

Illustrato da Quentin Blake e pubblicato nel 1980, Gli Sporcelli racconta la storia di Mr. e Mrs. Twit, gli esseri più ripugnanti sulla faccia della terra. Sono sporchi, brutti e cattivi, che amano farsi gli scherzi a vicenda e sognano di poter realizzare un numero con delle scimmie completamente capovolte nel proprio parco divertimenti. Quando i Twit riescono a salire al potere, due coraggiosi orfani e una famiglia di animali magici sono costretti a diventare astuti quanto i Twit per salvare la città.

Cast da Oscar

Gli Sporcelli è il nono romanzo per ragazzi pubblicato da Roald Dahl, dopo I Gremlins, James e la pesca gigante, La fabbrica di cioccolato, Il dito magico, Furbo, il signor Volpe, Il grande ascensore di cristallo, Danny il campione del mondo e Il coccodrillo enorme. Tra i protagonisti vocali del film animato in arrivo il prossimo anno sulla piattaforma streaming troveremo Margo Martindale, Johnny Vegas, il premio Oscar Natalie Portman e la star de Il trono di spade Emilia Clarke.

In occasione dell'annuncio del cast, Netflix ha diffuso anche le prime immagini del lungometraggio. Phil Johnston si è occupato della sceneggiatura insieme agli altri co-registi del film Meg Favreau, Katie Shanahan e Todd Kunjan Demong.

Le notizie inedite sul prossimo film de Gli Sporcelli sono emerse nell'evento Netflix dedicato ai film e alle serie d'animazione che verranno distribuiti il prossimo anno, Next on Netflix: Animation. Nel corso degli anni, Netflix si è distinto come un punto di riferimento nel settore dell'animazione, sia in ambito cinematografico che televisivo.