Emma Watson e Kristen Stewart tra le star del Calendario Pirelli 2020

Emma Watson e Kristen Stewart tra le star Calendario Pirelli 2020 che omaggerà Romeo e Giulietta. The 47° edizione del celebre Calendario Pirelli , intitolato 'Looking for Juliet', vede coinvolto un assortimento di personalità della musica e del cinema incluse Claire Foy, Kristen Stewart, Emma Watson, Yara Shahidi, Indya Moore, Rosalía, Stella Roversi, Mia Goth e Chris Lee.

Emma Watson nel Calendari Pirelli 2020

A realizzare il calendario è il fotografo italiano Paolo Roversi il quale ha voluto mostrare coi propri scatti come "Giulietta esista in ogni donna":

"Stavo cercando un'anima pura, qualcuno pieno di innocenza che unisse forza, bellezza, tenerezza e coraggio. L'ho trovato nella luce degli occhi, nei gesti e nelle parole di Emma e Yara, Indya e Mia. E nei sorrisi e nelle lacrime di Kristen e Claire. Nella voce e nel canto di Chris e Rosalía. E in Stella, l'innocenza. Perché c'è una Giulietta in ogni donna, e non smetter mai di cercarla."

Non solo il tradizionale e ambito Calendario, ma quest'anno l'iniziativa è accompagnata da un cortometraggio d'autore di 18 minuti per raccontare la storia di Giulietta. che è stato mostrato alla presentazione tenutasi al Teatro Filarmonico di Verona in una serata presentata dall'attrice statunitense Whoopi Goldberg che ha letto alcuni passi del dramma shakespeariano Romeo e Giulietta e ha raccontato la propria idea di Giulietta.

Calendario Pirelli 2020, “Looking for Juliet” by Paolo Roversi.

Emma Watson. pic.twitter.com/RR4aVzafhn — Pancaspe (@PancaspeA) December 2, 2019

Assaggio del calendario Pirelli 2020.

Quest'anno troviamo le splendide e bravissime Emma Watson, Kristen Stewart e Rosalía, sotto la direzione del fotografo italiano Paolo Roversi. #Pirelli2020 pic.twitter.com/mZKAZBEUfa — Mayliv (@V_Mayliv) December 4, 2019

Da grande appassionato di lirica, Paolo Roversi ha voluto realizzare un oggetto con un'impronta grafica originale e fortemente ispirata a un libretto d'opera. Il Calendario 2020 è composto da 132 pagine, con il datario in copertina, brani tratti dal Romeo e Giulietta e 58 foto, a colori e in bianco e nero, che ritraggono le protagoniste e la città di Verona. La copertina si apre rivelando il disegno di un firmamento che rappresenta l'universo e che idealmente contiene e avvolge la storia di Giulietta, rendendola eterna. Sulla prima e sulla quarta di copertina risplende a lettere d'oro il calendario vero e proprio, con le date evidenziate della nascita di Giulietta, del suo incontro con Romeo, delle loro nozze e delle loro morti. A queste si aggiungono le date di nascita delle protagoniste del Calendario, i cui nomi sono poi sparsi all'interno della copertina, tra stelle e costellazioni, in una specie di poetico firmamento.

"Ho sognato per anni di fare questo calendario, perché il Calendario Pirelli è qualcosa di speciale per un fotografo e sono felice che il sogno si sia avverato" ha concluso Roversi. "Volevo un concept legato alla bellezza e all'amore. Un concept molto semplice e molto forte. E amore e bellezza sono elementi della mia ricerca da molti anni. E volevo, come primo fotografo italiano di un progetto di un'azienda italiana, una storia legata all'Italia".