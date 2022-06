Emma Thompson sulla scena di nudo del suo nuovo film: "È molto difficile spogliarsi a 62 anni"

Emma Thompson si è recentemente aperta a proposito della scena di nudo che ha dovuto girare durante le riprese della sua nuova pellicola: Good Luck To You, Leo Grande.

Emma Thompson, nel suo ultimo film intitolato Good Luck To You, Leo Grande, si è spogliata in tutti i sensi: oltre ad aver dovuto filmare una scena di nudo l'attrice si è anche calata nei panni di un personaggio molto vulnerabile, esplorando una serie di sentimenti che ha definito "complessi ma al tempo stesso molto importanti da raccontare".

Emma Thompson a un evento pubblico

Nel nuovo film, la Thompson interpreta Nancy Stokes, un'ex insegnante di scuola 62enne, rimasta vedova di recente, che non ha mai avuto un orgasmo e che, di conseguenza, decide di assumere un prostituto di 28 anni, interpretato da Daryl McCormack, per averne uno.

L'attrice, durante un'intervista del New York Times, ha ammesso che una scena in particolare si è rivelata piuttosto difficile da girare per lei: "Dovevo stare nuda davanti a uno specchio e accettare il mio corpo per quello che è. Il film non sarebbe lo stesso senza questa sequenza".

Casa Howard: un'immagine di Emma Thompson

"È molto difficile spogliarsi a 62 anni", ha spiegato Emma Thompson. "Non credo che avrei potuto farlo prima. D'altro canto, ovviamente, la mia età ha reso il tutto estremamente impegnativo perché non siamo abituati a vedere corpi non curati sullo schermo. Non siamo bravi ad accettare i nostri corpi, in particolare le donne il cui status è legato all'immagine corporea".