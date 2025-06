Emma Thompson riceverà il Leopard Club Award al Festival di Locarno 2025

La diva inglese solare e anticonformista sarà premiata la sera dell'8 in Piazza Grande, seguirà la proiezione del thriller di Brian Kirk The Dead of Winter, che la vede nel ruolo di protagonista.

Emma Thompson approda al Locarno Film Festival. La diva inglese sarà ospite del festival svizzero dove riceverà il Leopard Club Award che le sarà consegnato la sera di venerdì 8 agosto 2025 in Piazza Grande. Alla premiazione seguirà la première del nuovo thriller di Brian Kirk, The Dead of Winter, che la vede nel ruolo di protagonista.

Forte di una straordinaria carriera come attrice, sceneggiatrice e produttrice per il cinema e la televisione, Emma Thompson ha spaziato tra cinema, teatro e tv collezionando premi Emmy, Golden Globe, BAFTA e due Oscar, risultando, a oggi, l'unica persona ad aver vinto un Oscar sia per la recitazione che per la sceneggiatura. Tra i suoi maggiori successi si ricordano Casa Howard (1992), Quel che resta del giorno (1993), Ragione e sentimento (1996), Angels in America (2003), la saga di Harry Potter (2003-2011), Love Actually (2003), Nanny McPhee (2005), e Matilda the Musical (2022).

Venerdì 8 agosto, dopo la consegna del premio, Emma Thompson presenterà in prima mondiale il thriller The Dead of Winter di Brian Kirk, prodotto da Stampede Ventures e augenschein. Nel film l'attrice inglese, qui nelle vesti anche di produttrice esecutiva, interpreta una donna in viaggio da sola nel Minnesota settentrionale innevato, che sventa il rapimento di un'adolescente. A ore di distanza dalla città più vicina e senza linea telefonica, si rende conto di essere l'unica speranza per la ragazza.

Giona A. Nazzaro, Direttore artistico, ha dichiarato: "Emma Thompson incarna il meglio di una tradizione di interpreti che ha saputo infondere in ogni ruolo la traccia di un sapere profondissimo sul lavoro dell'attore. Lavorando con autori diversissimi fra loro, affrontando senza timori registri e personaggi sempre nuovi, passando da Shakespeare a James Ivory e dai regni di Harry Potter al trasformismo di Nanny McPhee, ha continuato a sorprendere instancabilmente il pubblico nell'arco di una carriera che le è valsa numerosi premi, fra i quali due Oscar, due Golden Globe, tre BAFTA, un Leone d'Oro, un Emmy e ben due David di Donatello. Onorare il talento di un'interprete geniale e poliedrica come Emma Thompson con il Leopard Club Award è un riconoscimento dovuto a un'artista che ci ha commosso, ci ha fatto pensare, ci ha divertito e che, soprattutto, non ha mai smesso di sorprenderci."

La 78esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 6 al 16 agosto 2025.