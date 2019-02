Emma Thompson abbandona il film Skydance Luck dopo l'arrivo di John Lasseter

L'arrivo di John Lasseter a capo di Skydance Animation non è stato accolto bene da tutti. L'attrice inglese Emma Thompson, coinvolta del doppiaggio della pellicola d'animazione Luck, ha abbandonato il progetto per non dover lavorare con Lasseter.

Qualche anno fa John Lasseter ha dovuto lasciare la direzione della Pixar a causa dello scandalo sessuale che lo ha visto coinvolto. Decide di collaboratrici dello studio si sono lamentate delle sue attenzioni inopportune e del maschilismo imperante che impediva alle donne di fare carriera nello studio, di conseguenza Disney lo ha spinto a dimettersi da tutti gli incarichi.

Dopo un periodo di riposo, John Lasseter è stato chiamato da Skydance Animation nella speranza di trasformare lo studio di animazione in una realtà di primo piano, ma a quanto pare non tutti hanno gradito la mossa e Emma Thompson ha deciso di abbandonare il progetto che la vedeva coinvolta senza clamori.

Per il momento l'unico membro del cast di Luck, pellicola diretta da Alessandro Carloni, annunciato era proprio Emma Thompson. Non sappiamo se l'arrivo di Lasseter influenzerà ulteriormente il progetto la cui uscita è fissata per il 2021, ma è probabile un rapido recasting alla ricerca di un'altra star alla guida del cast vocale.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!