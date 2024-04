Down Cemetery Road: Emma Thompson e Ruth Wilson star delle serie thriller di Apple TV+

Apple TV+ ha dato il via libera alla produzione di una nuova serie thriller che si intitolerà Down Cemetery Road e il ruolo delle protagoniste è stato affidato a Emma Thompson e Ruth Wilson.

Il progetto sarà scritto e prodotto da Morwenna Banks, già nel team di Slow Horses, una delle serie di maggior successo tra quelle prodotte per la piattaforma di streaming.

I primi dettagli della serie

His Dark Materials: Ruth Wilson in una scena

Emma Thompson, in Down Cemetery Road, avrà la parte di Zoë Boehm, un'investigatrice privata di Oxford in difficoltà. L'attrice sarà coinvolta anche come produttrice e, accanto a lei, reciterà Ruth Wilson, la star di Luther e The Affair, che avrà il ruolo di Sarah Tucker, una donna che diventa ossessionata dalla sorte di una ragazzina che crede scomparsa.

La sinossi della serie anticipa: "Quando una casa esplode in un tranquillo sobborgo di Oxford e una ragazzina scompare, la vicina di casa Sarah Tucker diventa tormentata dall'idea di ritrovarla, al punto da chiedere aiuto all'investigatrice privata Zoë Boehm. Zoë e Sarah si trovano improvvisamente coinvolte in un complesso intrigo che rivela che persone a lungo credute morte sono ancora tra i vivi, mentre i vivi si stanno rapidamente unendo ai morti".

Jay Hunt, direttore creativo di Apple TV+ per l'Europa, ha dichiarato: "Down Cemetery Road ha tutte le caratteristiche della scrittura divertente e pungente di Mick Herron e sono lieto che lo porteremo in vita per Apple TV+ grazie a un cast stellare. Emma Thompson e Ruth Wilson ne faranno un'imperdibile compagna di Slow Horses nell'offerta del nostro servizio".

Il team di produttori è composto da Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash della 60Forty Films, insieme ai produttori esecutivi Morwenna Banks, Emma Thompson e l'autore di Down Cemetery Road, Mick Herron. Natalie Bailey ("Audrey", "Bay of Fires", "Run") è la regista principale della serie.