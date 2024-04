Emma Stone potrebbe essere diretta dal marito Dave McCary in un film prodotto da Paramount

Emma Stone potrebbe essere diretta dal marito Dave McCary in un nuovo film prodotto da Universal Pictures.

L'attrice premio Oscar starebbe valutando la possibilità di recitare nel progetto, di cui dovrebbe essere anche produttrice in collaborazione con McCary e Ali Herting di Fruit Tree, 21 Laps di Shawn Levy, e Michael H. Weber.

Il nuovo progetto

La sceneggiatura del film è firmata da Patrick Kang e Michael Levin, in passato già nel team della produzione della serie Young Rock.

Attualmente non è stata svelata la trama del lungometraggio che potrebbe riportare sul set Emma Stone, vincitrice del suo secondo Oscar grazie a Povere creature!, e prossimamente protagonista nelle sale con Kinds of Kindness, il prossimo film diretto da Yorgos Lanthimos che verrà presentato al Festival di Cannes 2024.

Dave McCary, in passato, ha diretto il film Brigsby Bear e ha fatto parte del team di Saturday Night Live, come sceneggiatore e regista, per cinque stagioni.

Per scoprire i dettagli del nuovo progetto bisognerà quindi attendere e scoprire come si evolverà la possibile collaborazione tra i due coniugi.

Il prossimo film della star

La sinossi ufficiale, molto breve, di Kinds of Kindsness, spiega che il film è una favola in tre parti, che segue un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto allarmato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un'altra persona; e una donna determinata a trovare una persona specifica con una capacità speciale, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.