Emma Stone calva, lo rivela il primo sguardo a Bugonia di Yorgos Lanthimos svelato al CinemaCon

Jesse Plemons nei panni di un apicoltore ossessionato dai complotti rasa a zero i capelli della CEO di una grande azienda interpretata da Emma Stone nella scena più disturbante di Bugonia anticipata al CinemaCon di Las Vegas.

La sceneggiatura del nuovo film di Yorgos Lanthimos, che ha ormai elettone Stone a sua musa, firmata da Will Tracy segue due giovani ossessionati dalle cospirazioni che rapiscono la potente CEO di una grande azienda, convinti che sia un'aliena intenzionata a distruggere il pianeta Terra. Fanno parte del cast della pellicola targata Focus features anche Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone.

Che cosa svelano le prime immagini

Il primo breve teaser svelato al CinemaCon si apre con scene di un giardino che mostrano fiori colorati e api ronzanti che volano avanti e indietro. Si ode una voce fuori campo minacciosa che descrive nei dettagli il "magnifico" processo di impollinazione. "Le operaie raccolgono il polline per la regina", dice. "Un terzo del nostro cibo viene impollinato in questo modo, ma le api stanno morendo". La voce fuori campo continua a spiegare che, mentre le operaie abbandonano la regina, la colonia si consuma.

Successivamente appare in scena il personaggio di Jesse Plemons, impegnato a svolgere lavori manuali. La CEO di Emma Stone viene vista uscire da una lussuosa villa, elegante e sicura di sé. Poco dopo, da lontano, viene placcata e trascinata nei cespugli per poi essere rapita. Durante la prigionia, le viene rasata la testa. La scena successiva mostra una Stone calva, che appare spaventata e pallida.

Bugonia è basato sulla commedia fantascientifica sudcoreana del 2003, Save the Green Planet. La versione in lingua inglese è stata sviluppata da CJ ENM di Miky Lee con il regista di Midsommar Ari Aster e Lars Knudsen presso Square Peg. Ed Guiney e Andrew Lowe producono per Element Pictures insieme a Yorgos Lanthimos, Ari Aster, Knudsen, Emma Stone, Miky Lee e Jerry Kyoungboum Ko per CJ ENM. L'uscita del film è prevista per fine 2025.