Emma Roberts, svela il perché non ha mai lavorato con la zia Julia

Emma Roberts, nipote di Julia, ha rivelato il motivo per il quale non ha mai lavorato con l'attrice premio Oscar

Come si può immaginare, Emma Roberts riceve spesso proposte di progetti in cui lei e sua zia, Julia Roberts, possano recitare insieme. L'attrice spera, prima o poi, di poter dire di sì a uno di questi. Proprio la stessa attrice ha svelato a Variety in una recente intervista il motivo di questa difficoltosa convivenza lavorativa:

"Mi piacerebbe trovare il progetto perfetto per me e mia zia, e so che ci sarà qualcosa. Purtroppo, fino a questo momento, non è mai stata la cosa giusta. Lei è la migliore e voglio fare qualcosa insieme. Ci mandiamo libri e parliamo di diverse cose, ma non è ancora arrivato il momento giusto".

Emma, grande fan di Julia Roberts: lavorare con la zia sarebbe il suo sogno

Come dichiarato dalla stessa attrice, Emma Roberts è una grandissima fan di sua zia. L'attrice ha infatti svelato: "Guardo i suoi film quando sono sul divano e sono da sola. Ho dei suoi film scaricati sul mio computer che guardo per comodità. Il matrimonio del mio migliore amico e America's Sweethearts sono i miei film preferiti".

Ti presento i suoceri: Emma Roberts in una scena del film

Emma ha effettivamente una voce su IMDb per quest'ultimo, in cui ha interpretato la "Ragazza con la maglietta viola" in un ruolo non accreditato. Entrambe le Roberts hanno fatto parte del cast stellare della commedia romantica Valentine's Day, uscita nel 2010. Però la commedia romantica diretta da Garry Marshall le vedeva protagoniste di trame diverse.

Holidate, la recensione: Emma Roberts e Luke Bracey festamici senza impegno

Emma è stata influenzata anche dal fatto di aver visto da vicino com'è davvero la fama in giovane età, come ha rivelato questa settimana in un'intervista con Bruce Bozzi:

"La fama non è mai stata il mio obiettivo! Perché la fama a un certo livello fa un po' paura, quando hai visto la fama da vicino e vedi cosa fa davvero alle persone e alle loro famiglie".

L'ultimo progetto di Emma è il film in uscita su Prime Video il 1° luglio, Space Cadet, in cui interpreta una festaiola della Florida che si fa strada con la menzogna nel programma di addestramento per astronauti della NASA.