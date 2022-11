Space Cadet: Emma Roberts nella prima foto del film in arrivo su Prime Video

Prime Video ha recentemente condiviso la prima immagine di Emma Roberts sul set di Space Cadet, la sua nuova commedia romantica originale. Per adesso non sappiamo ancora molto riguardo al progetto, se non che si tratta di una storia abbastanza fuori dagli schemi.

In questo primo sguardo sul film possiamo quindi dare un'occhiata a uno dei look della sua protagonista, soffermandoci sui dettagli del costume che indossa.

Scritto e diretto da Liz W. Garcia, Space Cadet ha come protagonista Florida Rex (interpretata da Emma Roberts), una festaiola apparentemente sconclusionata che si rivelerà l'unica speranza per un programma spaziale della NASA. La sinossi ci anticipa che per un insieme di casualità fortuite la ragazza sarà coinvolta in qualcosa di più grande di lei, insieme a una manciata di altri candidati molto preparati, dimostrando comunque una tenacia e un cuore fuori dal comune.

Il cast di Space Cadet include anche: Poppy Liu, Gabrielle Union, Tom Hopper , Sebastián Yatra, David Foley e Desi Lydic.