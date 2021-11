Emma, su Prime Video in streaming da oggi

Emma, il film con Anya Taylor-Joy e Johnny Flynn, arriva su Amazon Prime Video in streaming per tutti gli utenti abbonati a partire da oggi 22 novembre 2021!

Al centro di Emma c'è ovviamente lei, l'omonima protagonista, interpretata per l'occasione da Anya Taylor-Joy e alla ricerca di una nuova donna con cui stare in compagnia dopo il matrimonio della sua ex-governante. Nel suo mirino finisce la giovane Harriet Smith (Mia Goth), nata da genitori ignoti ma, secondo Emma, quasi sicuramente la figlia di un gentiluomo. Le due ragazze diventano amiche, unite nella ricerca dell'uomo giusto per Harriet, tra fraintendimenti, imbarazzi sociali e sottili manipolazioni. Emma, dal canto suo, continua ad attendere l'arrivo di Frank Churchill (Callum Turner), convinta che tra lei e lui sia destinata a nascere la relazione perfetta.

Emma: una scena del film con Anya Taylor-Joy

Tra un'occasione sociale e l'altra la giovane si diverte a punzecchiare il padre (Bill Nighy) e a confidarsi con George Knightley (Johnny Flynn), il cognato della sorella. Tutto sembra andare per il verso giusto, ma a un certo punto Emma dovrà rendersi conto che una vita di privilegi non la rende immune a errori potenzialmente irrimediabili. Emma è stato acclamato dai critici di tutto il mondo, raccogliendo un 87% di recensioni positive sul portale Rotten Tomatoes e un punteggio di 71 su Metacritic, mentre il pubblico ha premiato il film su IMDB con un 6.7, ma non è tutto: alla notte degli Oscar, Emma è stato candidato a 2 statuette, Miglior Trucco e Migliori Costumi.